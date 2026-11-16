CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Eurofins Scientific SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 58.96 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 169.607 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’921.98 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 13.11.2026 auf 87.98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.22 Prozent gesteigert.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch