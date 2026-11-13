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|Lohnendes Eiffage-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eiffage von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Eiffage-Investment verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde die Eiffage-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 112.30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eiffage-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.890 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.37 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Anteils am 12.11.2026 auf 109.35 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.63 Prozent eingebüsst.
Eiffage wurde am Markt mit 10.56 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eiffage S.A.
Analysen zu Eiffage S.A.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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