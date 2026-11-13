CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eiffage von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Eiffage-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 112.30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eiffage-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.890 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.37 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Anteils am 12.11.2026 auf 109.35 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.63 Prozent eingebüsst.

Eiffage wurde am Markt mit 10.56 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch