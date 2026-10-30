CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eiffage von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eiffage-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Eiffage-Papier letztlich bei 88.96 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Eiffage-Aktie investierten, hätten nun 11.241 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’136.47 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’136.47 EUR entspricht einer Performance von +13.65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Eiffage belief sich zuletzt auf 9.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch