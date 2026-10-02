Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Eiffage-Investition?
|
02.10.2026 10:02:34
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eiffage-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Eiffage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eiffage-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Eiffage-Papier bei 87.74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.140 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.47 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Papiers am 01.10.2026 auf 99.56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.47 Prozent.
Alle Eiffage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!