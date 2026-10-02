CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eiffage-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eiffage-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Eiffage-Papier bei 87.74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eiffage-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.140 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.47 EUR, da sich der Wert eines Eiffage-Papiers am 01.10.2026 auf 99.56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.47 Prozent.

Alle Eiffage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch