Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
04.09.2026 10:02:29
CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eiffage von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Eiffage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Eiffage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Eiffage-Papier letztlich bei 91.18 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Eiffage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109.673 Eiffage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 109.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’981.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.82 Prozent vermehrt.
Alle Eiffage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eiffage S.A.
Analysen zu Eiffage S.A.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen gewinnen
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.