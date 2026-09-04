CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eiffage von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Eiffage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Eiffage-Papier letztlich bei 91.18 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Eiffage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109.673 Eiffage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 109.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’981.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.82 Prozent vermehrt.

Alle Eiffage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch