CAC 40-Wert Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eiffage von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Eiffage-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84.70 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Eiffage-Aktie investierten, hätten nun 1.181 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (97.70 EUR), wäre das Investment nun 115.35 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.35 Prozent angezogen.

Am Markt war Eiffage jüngst 9.56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch