Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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25.08.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Carrefour-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carrefour-Anteile bei 20.84 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 479.831 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’706.09 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 24.08.2026 auf 16.06 EUR belief. Mit einer Performance von -22.94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Carrefour zuletzt 11.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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