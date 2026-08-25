CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carrefour von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carrefour-Anteile bei 20.84 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 479.831 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’706.09 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 24.08.2026 auf 16.06 EUR belief. Mit einer Performance von -22.94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Carrefour zuletzt 11.23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch