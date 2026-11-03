CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carrefour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.11.2023 wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Carrefour-Aktie bei 17.13 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.838 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 13.05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76.15 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23.85 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 9.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch