CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.35 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61.162 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 13.59 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830.89 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 16.91 Prozent.

Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch