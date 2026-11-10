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|Profitable Carrefour-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Carrefour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Carrefour-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.35 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61.162 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Carrefour-Papiers auf 13.59 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830.89 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 16.91 Prozent.
Alle Carrefour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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