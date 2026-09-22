CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.601 Carrefour-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.62 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 21.09.2026 auf 16.44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24.38 Prozent.

Carrefour war somit zuletzt am Markt 11.63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch