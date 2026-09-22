Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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22.09.2026 10:02:21
CAC 40-Wert Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Carrefour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Carrefour-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.601 Carrefour-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.62 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 21.09.2026 auf 16.44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24.38 Prozent.
Carrefour war somit zuletzt am Markt 11.63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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