CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cap Gemini von vor 3 Jahren angefallen

Cap Gemini-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 165.95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Cap Gemini-Papier investiert hätte, befänden sich nun 60.259 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’453.75 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Anteils am 17.09.2026 auf 107.10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.46 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Cap Gemini jüngst 17.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch