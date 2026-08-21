CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 162.05 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cap Gemini-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.171 Cap Gemini-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 109.55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 676.03 EUR wert. Mit einer Performance von -32.40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Cap Gemini einen Börsenwert von 18.73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch