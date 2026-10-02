CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cap Gemini-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Cap Gemini-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87.18 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Cap Gemini-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.471 Cap Gemini-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’285.85 EUR, da sich der Wert eines Cap Gemini-Papiers am 01.10.2026 auf 112.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 28.58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Cap Gemini eine Marktkapitalisierung von 17.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch