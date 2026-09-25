Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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25.09.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Cap Gemini eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 192.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.519 Cap Gemini-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 103.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.87 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -46.13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini bezifferte sich zuletzt auf 18.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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