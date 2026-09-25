CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Cap Gemini-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 192.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.519 Cap Gemini-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 103.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53.87 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -46.13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cap Gemini bezifferte sich zuletzt auf 18.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch