Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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16.10.2026 10:02:18
CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 3 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cap Gemini-Aktie gebracht.
Am 16.10.2023 wurde das Cap Gemini-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cap Gemini-Anteile bei 166.15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.602 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (122.10 EUR), wäre das Investment nun 73.49 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.51 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Cap Gemini eine Börsenbewertung in Höhe von 20.03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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