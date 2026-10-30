CAC 40-Wert Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cap Gemini von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Cap Gemini-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 75.54 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Cap Gemini-Aktie investiert hat, hat nun 132.380 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 123.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’296.00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62.96 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Cap Gemini eine Marktkapitalisierung von 20.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch