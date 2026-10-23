CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bureau Veritas SA-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bureau Veritas SA-Anteile an diesem Tag 28.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 349.650 Bureau Veritas SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 10’262.24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.35 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.62 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Bureau Veritas SA betrug jüngst 12.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch