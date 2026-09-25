CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr verdient

Am 25.09.2025 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug an diesem Tag 25.78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.790 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’038.01 EUR, da sich der Wert eines Bureau Veritas SA-Papiers am 24.09.2026 auf 26.76 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’038.01 EUR entspricht einer Performance von +3.80 Prozent.

Bureau Veritas SA wurde am Markt mit 12.07 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch