Bureau Veritas Aktie 3469163 / FR0006174348
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Bureau Veritas SA-Investition?
|
25.09.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bureau Veritas SA von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Bureau Veritas SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.09.2025 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers betrug an diesem Tag 25.78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.790 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’038.01 EUR, da sich der Wert eines Bureau Veritas SA-Papiers am 24.09.2026 auf 26.76 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’038.01 EUR entspricht einer Performance von +3.80 Prozent.
Bureau Veritas SA wurde am Markt mit 12.07 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bureau Veritas SA
Analysen zu Bureau Veritas SA
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- US-Börsen knapp im Plus -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. Die US-Börsen legen am Freitag leicht zu. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.