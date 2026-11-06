CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bureau Veritas SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 06.11.2021 wurde die Bureau Veritas SA-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29.21 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bureau Veritas SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.235 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bureau Veritas SA-Papiers auf 30.22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’034.58 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.46 Prozent angewachsen.

Bureau Veritas SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch