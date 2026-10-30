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30.10.2026 10:02:13
CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bureau Veritas SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 30.10.2023 wurde das Bureau Veritas SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Anteile betrug an diesem Tag 21.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.660 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135.51 EUR, da sich der Wert eines Bureau Veritas SA-Anteils am 29.10.2026 auf 29.08 EUR belief. Damit wäre die Investition 35.51 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 12.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bureau Veritas SA
Analysen zu Bureau Veritas SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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