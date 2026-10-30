CAC 40-Wert Bureau Veritas SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bureau Veritas SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 30.10.2023 wurde das Bureau Veritas SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bureau Veritas SA-Anteile betrug an diesem Tag 21.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bureau Veritas SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.660 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135.51 EUR, da sich der Wert eines Bureau Veritas SA-Anteils am 29.10.2026 auf 29.08 EUR belief. Damit wäre die Investition 35.51 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Bureau Veritas SA belief sich zuletzt auf 12.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch