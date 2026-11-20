Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bouygues-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34.51 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 2.898 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.31 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 19.11.2026 auf 42.90 EUR belief. Mit einer Performance von +24.31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bouygues wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch