Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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25.09.2026 10:02:17
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bouygues-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Bouygues-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33.40 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.940 Bouygues-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 43.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’287.43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 28.74 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 16.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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