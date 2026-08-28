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Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503

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Lohnende Bouygues-Investition? 28.08.2026 10:02:25

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bouygues-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bouygues
41.36 CHF 0.41%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bouygues-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.163 Bouygues-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (43.99 EUR), wäre die Investition nun 139.12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.12 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bouygues betrug jüngst 17.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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