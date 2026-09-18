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Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503

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Lukrative Bouygues-Investition? 18.09.2026 10:02:29

CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Bouygues eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bouygues
41.32 CHF -2.55%
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Vor 1 Jahr wurden Bouygues-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bouygues-Anteile an diesem Tag 37.18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bouygues-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.690 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.63 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20.63 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bouygues belief sich zuletzt auf 17.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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