Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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04.09.2026 10:02:29
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Bouygues-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.09.2021 wurden Bouygues-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bouygues-Anteile letztlich bei 35.89 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bouygues-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.863 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’231.82 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Anteils am 03.09.2026 auf 44.21 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 23.18 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Bouygues belief sich jüngst auf 16.94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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