Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 30.04 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.289 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1’426.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42.85 EUR belief. Damit wäre die Investition um 42.64 Prozent gestiegen.

Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch