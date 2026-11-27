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27.11.2026 10:02:31
CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bouygues gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bouygues-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bouygues-Anteile bei 30.04 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Bouygues-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.289 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1’426.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42.85 EUR belief. Damit wäre die Investition um 42.64 Prozent gestiegen.
Alle Bouygues-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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