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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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Alstom-Anlage im Blick 03.07.2026 10:02:30

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Alstom
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alstom-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19.09 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 523.834 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (15.45 EUR), wäre das Investment nun 8’090.62 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19.09 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Alstom zuletzt 7.00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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