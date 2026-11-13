CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accor von vor 10 Jahren verdient

Die Accor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Accor-Papier bei 32.56 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 30.714 Accor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’598.33 EUR, da sich der Wert einer Accor-Aktie am 12.11.2026 auf 52.04 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.83 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Accor bezifferte sich zuletzt auf 11.94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch