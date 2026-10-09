CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Accor-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Accor-Aktie bei 31.59 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Accor-Aktie investierten, hätten nun 316.556 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’178.54 EUR, da sich der Wert eines Accor-Anteils am 08.10.2026 auf 44.79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.79 Prozent gesteigert.

Der Accor-Wert an der Börse wurde auf 10.15 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch