Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Accor-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Accor-Papiers betrug an diesem Tag 44.98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 222.321 Accor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accor-Aktie auf 48.73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’833.70 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.34 Prozent.

Insgesamt war Accor zuletzt 11.46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch