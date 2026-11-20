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20.11.2026 10:02:10
CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accor von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Accor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Accor-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Accor-Papiers betrug an diesem Tag 44.98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 222.321 Accor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accor-Aktie auf 48.73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’833.70 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.34 Prozent.
Insgesamt war Accor zuletzt 11.46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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