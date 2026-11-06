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06.11.2026 10:02:07
CAC 40-Wert Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accor von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Accor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Accor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Accor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.982 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 49.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.53 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.53 Prozent zugenommen.
Accor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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