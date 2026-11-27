Heute vor 3 Jahren wurde die Accor-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Accor-Papier an diesem Tag 31.72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Accor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.153 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 154.73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49.08 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 154.73 EUR, was einer positiven Performance von 54.73 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Accor einen Börsenwert von 11.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch