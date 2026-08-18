Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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18.08.2026 10:02:13
CAC 40-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vivendi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31.666 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 1.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52.56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.44 Prozent verringert.
Am Markt war Vivendi jüngst 1.63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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