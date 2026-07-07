Vivendi Aktie 1165915 / FR0000127771
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07.07.2026 10:02:24
CAC 40-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vivendi von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vivendi-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Vivendi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vivendi-Anteile bei 2.61 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hat, hat nun 38.367 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 86.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2.25 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 86.40 EUR, was einer negativen Performance von 13.60 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Vivendi bezifferte sich zuletzt auf 2.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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