CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 28.52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35.063 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 1’106.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.56 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.66 Prozent angezogen.

Veolia Environnement markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch