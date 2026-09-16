Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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16.09.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veolia Environnement-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Veolia Environnement-Investment verdienen können.
Das Veolia Environnement-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie betrug an diesem Tag 28.74 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.479 Veolia Environnement-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109.60 EUR, da sich der Wert einer Veolia Environnement-Aktie am 15.09.2026 auf 31.50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 9.60 Prozent vermehrt.
Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.95 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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