CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Veolia Environnement-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 29.22 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 342.231 Veolia Environnement-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Veolia Environnement-Aktie auf 34.29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’735.11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 25.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch