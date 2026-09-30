Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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30.09.2026 10:02:14
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Veolia Environnement-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 377.929 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’689.34 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Papiers am 29.09.2026 auf 30.93 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.89 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich jüngst auf 22.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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