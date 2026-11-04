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|Veolia Environnement-Investment
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04.11.2026 10:02:12
CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2016 wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 17.04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 58.680 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’933.49 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 03.11.2026 auf 32.95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93.35 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.
Analysen zu Veolia Environnement S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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