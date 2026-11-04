CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag bei 17.04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investierten, hätten nun 58.680 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’933.49 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Anteils am 03.11.2026 auf 32.95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93.35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch