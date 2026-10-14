CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Veolia Environnement-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 29.23 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.211 Veolia Environnement-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (31.78 EUR), wäre die Investition nun 1’087.24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.72 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 22.89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch