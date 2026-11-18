Vor 3 Jahren wurden Veolia Environnement-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Veolia Environnement-Papier bei 28.07 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.563 Veolia Environnement-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (34.36 EUR), wäre die Investition nun 122.41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.41 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 25.49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch