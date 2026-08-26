CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Veolia Environnement-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Veolia Environnement-Aktie bei 28.06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.564 Veolia Environnement-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (34.05 EUR), wäre das Investment nun 121.35 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 121.35 EUR entspricht einer Performance von +21.35 Prozent.

Der Veolia Environnement-Wert an der Börse wurde auf 24.91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch