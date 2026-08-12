CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Veolia Environnement-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19.30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51.819 Veolia Environnement-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’783.10 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Papiers am 11.08.2026 auf 34.41 EUR belief. Damit wäre die Investition um 78.31 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 25.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch