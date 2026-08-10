CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 246.20 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4.062 Unibail-Rodamco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 423.64 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 07.08.2026 auf 104.30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57.64 Prozent verringert.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 15.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch