Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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10.08.2026 10:02:24
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 246.20 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4.062 Unibail-Rodamco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 423.64 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 07.08.2026 auf 104.30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57.64 Prozent verringert.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 15.07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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