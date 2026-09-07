Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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07.09.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie betrug an diesem Tag 250.15 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.976 Unibail-Rodamco-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’883.27 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 04.09.2026 auf 97.14 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 3’883.27 EUR, was einer negativen Performance von 61.17 Prozent entspricht.
Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 14.04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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