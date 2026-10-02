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Thales Aktie 524726 / FR0000121329

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Rentables Thales-Investment? 02.10.2026 10:02:34

CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Thales von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Thales eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Thales
209.12 CHF -0.49%
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Am 02.10.2025 wurde das Thales-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 273.00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.663 Thales-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 825.27 EUR, da sich der Wert eines Thales-Anteils am 01.10.2026 auf 225.30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17.47 Prozent verringert.

Thales wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46.13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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