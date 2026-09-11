CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Thales-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139.35 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.176 Thales-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 225.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’615.36 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.54 Prozent zugenommen.

Am Markt war Thales jüngst 46.37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch