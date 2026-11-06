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06.11.2026 10:02:07
CAC 40-Titel Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thales von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Thales-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Thales-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 136.75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.731 Thales-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 224.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.24 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64.24 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Thales eine Börsenbewertung in Höhe von 46.74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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