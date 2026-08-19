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Profitable SRTeleperformance-Anlage? 19.08.2026 10:02:14

CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie gebracht.

SR.Teleperformance
65.14 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das SRTeleperformance-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82.44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.213 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 68.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.57 Prozent.

Jüngst verzeichnete SRTeleperformance eine Marktkapitalisierung von 3.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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