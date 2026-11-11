CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen

Renault-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.77 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 27.956 Renault-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 29.44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 823.04 EUR wert. Damit wäre die Investition 17.70 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Renault eine Börsenbewertung in Höhe von 8.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch