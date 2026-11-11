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11.11.2026 10:02:29
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren Renault-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Renault-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.77 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 27.956 Renault-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 29.44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 823.04 EUR wert. Damit wäre die Investition 17.70 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Renault eine Börsenbewertung in Höhe von 8.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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